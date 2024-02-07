Depremin 1. yılında Hatay'a giden Karsu'ya memleketinde büyük şok

Karsu Dönmez 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde memleketi Hatay'a gitti. Sanatçı, kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde büyük şok yaşadı.

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Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden büyükannesini, halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.

Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında memleketi Hatay'a gitti. Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

Bugün depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa giden Karsu büyük şok yaşadı. Yıkılan binanın arsasında büyükannesinin kırılmış tabak parçalarını gören Dönmez, paylaştığı fotoğrafa "Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum" notunu düştü.