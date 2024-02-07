BIST 8.890
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 2.001,96
HABER /  MAGAZİN

Depremin 1. yılında Hatay'a giden Karsu'ya memleketinde büyük şok

Depremin 1. yılında Hatay'a giden Karsu'ya memleketinde büyük şok

Karsu Dönmez 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde memleketi Hatay'a gitti. Sanatçı, kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde büyük şok yaşadı.

Abone ol

Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden büyükannesini, halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.

Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında memleketi Hatay'a gitti. Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

Bugün depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa giden Karsu büyük şok yaşadı. Yıkılan binanın arsasında büyükannesinin kırılmış tabak parçalarını gören Dönmez, paylaştığı fotoğrafa "Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum" notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB açıkladı: Metrobüs durağı 45 gün hizmet dışı olacak
İBB açıkladı: Metrobüs durağı 45 gün hizmet dışı olacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Orta kulak iltihabı bebek ve çocuklarda daha sık görülüyor
Orta kulak iltihabı bebek ve çocuklarda daha sık görülüyor
Son dakika!.. Gazze'de ateşkes! Netanyahu'nun inadı kırıldı, ateşkese izin verdi
Son dakika!.. Gazze'de ateşkes! Netanyahu'nun inadı kırıldı, ateşkese izin verdi
Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
Emekliye seyyanen zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali
Emekliye seyyanen zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali
MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri 4 yılda 2 bin 597 öğrenciye ulaştı
MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri 4 yılda 2 bin 597 öğrenciye ulaştı
Melikgazi'nin eğlenceli atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Melikgazi'nin eğlenceli atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Kütahya protokolü Yeni Mahalle'de
Kütahya protokolü Yeni Mahalle'de
Elazığspor'un yıldızı gollerine devam ediyor
Elazığspor'un yıldızı gollerine devam ediyor
Hayalet ağı temizlemek için dalış yaptılar, gemi batığı keşfettiler
Hayalet ağı temizlemek için dalış yaptılar, gemi batığı keşfettiler
Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Spora başlamadan önce akciğer testi yapılması hayati önemde”
Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Spora başlamadan önce akciğer testi yapılması hayati önemde”