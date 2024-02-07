MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri 4 yılda 2 bin 597 öğrenciye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4 yıldır rehberlik ve psikolojik danışmanlık destek hizmetleri veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezlerinin 2 bin 597 öğrenciye ulaştığı bildirildi.

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Okul öncesinden başlayarak doktora statüsündeki tüm öğrencilere destek vererek, geniş bir yelpazenin eğitim anlamında her türlü ihtiyacını karşıladığı ifade edilen MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezlerinde öğrencilere, ihtiyaç duydukları konulara göre destek sağlandığı kaydedildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin merkez ve Tarsus’ta bulunan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezlerinde 7 psikolog ve 2 rehberlik uzmanı, hafta içi her gün öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirdiği de aktarıldı. Merkezlerde, öğrencilere ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlara yönelik hizmet sunulurken, psikolojik danışmanlık desteği de sağlanıyor. Ayrıca merkezde küçük yaş grupları için de oyun terapisi desteği verildiği belirtildi.

"2 bin 597 öğrenciye 15 bin 85 kez hizmet verildi"

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde rehber öğretmeni olarak görev yapan Canan Serin, 2020 Kasım ayından itibaren toplam 2 bin 597 öğrenciye 15 bin 85 seans gerçekleştirildiğini belirtti.

Randevu sistemiyle çalıştıklarına değinen Serin, "Biz çocuklarımızı tanıdıktan sonra velilerle de görüşme yapıyoruz. Yeri geldiğinde aile içerisindeki ders bazlı çatışmayı önlüyoruz. Öğrencilerimize aslında ezberden ziyade nasıl verimli ders çalışmaları gerekiyor bunu öğretiyoruz. Buna bağlı olarak da sınavlarındaki net artışları, ortaöğretim başarı puanının yükselmesiyle birlikte aileler de öğrenciler de mutlu oluyorlar" dedi.

"Öğrenciler en çok dikkat dağınıklığı şikayetiyle geliyor"

MERCİ’de Psikolog olarak görev yapan Seher Sıla Kurtuluş da öğrencilerin en çok dikkat dağınıklığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu kaydetti.

Dikkat eksikliğinin yanı sıra kaygı bozukluğu başvurularının da önemli yer tuttuğunu vurgulayan Kurtuluş, "Genelde 2 haftada bir görüşmelerimiz oluyor. Dikkat eksikliği ile ilgili başvuranlara ilk olarak Moxo dikkat testi uyguluyoruz. Duruma göre müdahale programı uyguluyor ve ebeveynlerimizle süreci yürütmek adına ebeveyn danışmanlığı da yapıyoruz. Ayrıca 6-12 yaş arasındaki danışanlarımıza oyun terapisi uyguluyoruz" diye konuştu.

Çocukları yaklaşık bir yıldır MERCİ’den rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan Pınar Belveren ise ücretsiz aldıkları hizmet sayesinde çocuklarının derse ilgisinin arttığını söyledi.