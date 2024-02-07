2023 yılında Muğla'da nüfusun 10 katı sağlık hizmeti sunuldu

Yerleşik nüfusu 1 milyon 066 olan Muğla’da 2023 yılında Muğla İl sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarında 112 ambulansı ile 118 bin 971 hastaya müdahale ederek acil sağlık hizmeti verildi.

Abone ol

Kentteki hastanelerin acil servislerinde geçtiğimiz yıl 1 milyon 485 bin 354 başvuru karşılandı. Hastane ve polikliniklerde ise 8 milyon 972 bin 982 muayene hizmeti verilirken Muğla, nüfusunun 10 katı sağlık hizmetinden yararlandı.

113 bin ameliyat, 129 organ nakli

Yaz aylarında turizm hareketliliği nedeniyle nüfusu 3-4 milyona çıkan Muğla’da, 18 bin 236 Evde Sağlık Hizmeti verilirken, tüm branşlarda 113 bin 152 ameliyat, 19 organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi. 2023 yılında Muğla genelindeki hastanelerin Acil Servislerinde 1 milyon 485 bin 354 başvuru karşılandı. Hastane ve polikliniklerde ise 8 milyon 972 bin 982 muayene hizmeti verildi. Muğla'da 13 bin 809 hasta il içindeki hastaneler arasında sevk edilirken, Bin 360 hastanın da il dışındaki hastanelere nakli sağlandı. Toplamda ise 118 bin 971 hastaya acil sağlık hizmeti verildi.

Kentsel ve kırsal vakalara ulaşımda başarı

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına bildirilen vakalarda, kentsel ulaşım oranı10 dakika olarak değerlendirilirken, vakaya ulaşım yüzde 97 olarak gerçekleşti. Kırsal ulaşım oranı ise 30 dakika olarak değerlendirilirken vakaya ulaşım oranında ise yüzde 95 gibi yüksek bir ulaşım oranı ile Muğla'nın kentsel ve kırsal tüm bölgelerinde hızlı ve etkin acil sağlık hizmeti sundu

Rakamlarla 2023 sağlık hizmetleri

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü vakalara ulaşımda sadece karasal müdahalede bulunmadı. 13 Uçak ambulansı, 3 helikopter a ambulansı, 33 kar ambulansı, 15 bot ambulansı ve 118 bin 971 kara ambulansı hizmeti verildi. 319 bin 367 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti verilirken, 93 bin 645 kanser taraması gerçekleştirildi. 8 bin 835 evlilik öncesi SMA taraması, 9 bin 604 yeni doğan SMA taraması, 18 bin 236 vatandaşa evde sağlık hizmeti verildi. Tüm branşlarda 113 bin 152 ameliyat yapılırken, 19 organ nakli ameliyatı gerçekleştirilirken, kara ambulansları 118 bin 971 defa hizmeti verdi.

Bodrum ve Seydikemer Devlet Hastaneleri hizmete açıldı

2023 yılında Muğla’da sağlık yatırımları da devam etti. Muğla’nın en önemli turizm kenti Bodrum’da 150 ve Seydikemer ilçesinde de yine 150 yataklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 18 Aile Hekimliği Birimi hizmete girerken, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 1 Nükleer Tıp Merkezi hizmete açıldı. Sağlık turizmi alanında özel sektörün yanında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 26 sağlık tesisi Sağlık Turizmi belgesiyle yetkilendirildi. Yeni 8 Kara Ambulansı ve 1 ATV hizmet aracı filomuza eklenirken, 5 bin 180 içme suyu, yüzme suyu denetim ve kontrolü yapıldı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve 50 bin vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem bölgesinde 927 sağlık personeli görev aldı. Sigarayı bırakmak için başvuran 2 bin 009 kişiye poliklinik hizmeti verilirken, tüm branşlarda Bin 783 yeni sağlık personeli Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.