İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği! Bakanlık özel birim kurdu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı. Depreme dayanıklı bir yapı stoğunun hedeflendiği planda İstanbul genel müdürlük çatısı altında özel bir oluşturuldu.

Abone ol

Türkiye’de kentsel dönüşümün hızlandırılması adına beklenen yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının merkez ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki müdürlüklerin görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi. Bunun yanında İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için özel bir birim de kuruldu.

Yönetmelik Başkanlığa “riskli alan” ilan etme, “rezerv alanları”nın tespiti, hak sahipliği, kentsel dönüşüm için yeni kaynaklar çıkarılması yetkilerini veriyor. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü ise devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları belirleyecek, tapuda hazine adına tescil ettirip Başkanlığa devrini yapacak ya da yaptıracak. Müdürlük yine rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulamayı yapmak ya da yaptırmakla görevli olacak. Yeni yönetmelikle gayrimenkul ve kira sertifikaları gibi sermaye piyasası araçları çıkarılabilecek.

Müdürlük her türlü yeni kaynağın geliştirilmesine katkı sunmakla vazifeli. Birim, dış finansman kaynaklarından temin edilen kredi ve hibeleri de Başkanlıkça kentsel dönüşüm için kullanılması ve yararlanıcılarına kullandırılmasını gerçekleştirecek. Bu kredileri kullanan yararlanıcıların geri ödemeleriyle ilgili tedbirleri almak, aldırmaktan sorumlu olacak.

İstanbul’u da içine alan Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ise, sadece bu bölgeden sorumlu olacak şekilde faaliyet gösterecek. Bu çerçevede riskli yapıları ve rezerv yapı alanlarını saptayacak, mevcut taşınmazların değerlerini tespit edecek, güncellenmesini yapıp kentsel dönüşümle meydana gelen yeni taşınmazlar ve yapıların değerlemesinde görevli olacak. Rezerv yapı alanlarında gelir elde etmek amaçlı projeleri uygulamakla görevlendirilen Müdürlüğün hangi kentlerden sorumlu tutulacağını ise Kentsel Dönüşüm Başkanı belirleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki daha önce yaptığı bir açıklamada, İstanbul için yol haritası hazırlandığını hatırlatarak “İstanbul’daki rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Riskli yapıları oraya taşıyacağız. 350 bin konut ediyor. Devlet gücüyle 2 yıl içerisinde bunları yapabiliriz” demişti.

İstanbul için belirlenen 350 bin yeni konut projesi, bu yönetmelikle birlikte hızla hayata geçirilecek.