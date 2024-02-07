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Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapattı

Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapattı

Göztepe, Altay maçıyla birlikte ligde 5 maç sonra gol yemeden müsabakayı tamamlamadı.

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Trendyol 1. Lig’de bu sezon oynanan birçok maçta savunmasıyla ön plana çıkan Göztepe, ligin ilk devresinde oynadığı 17 maçın 10’unu kalesinde gol görmeden tamamlamayı başardı. Daha sonra bu istikrarını kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin 14. haftasındaki 3-0’lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmadı. Bu kötü seriyi sonlandırmak için savunma yönüne ağırlık veren İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Altay maçında rakibini 4-0 mağlup ederek 5 maç sonra kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı 21 maçın 11’inde gol yemeden müsabakayı tamamladı.
Öte yandan Göztepe, Bodrumspor’la (15) birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, Erkan Kömür’ü kiralık gönderdi
Göztepe, altyapı patentli ve A takımda forma şansı bulamayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkan Kömür’ün TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1461 Trabzon FK’ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erkam Kömür’ün sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK’ya kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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