Çağlayan Adliyesi saldırısında ölmüştü! Meğer mevlit yemeği yapmaya gidiyormuş

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hastanede hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın komşusu konuştu. Mahallede çok sevilen biri olduğunu dile getiren komşusu, Dilfıraz Karataş'ın o gün adliyede bir işi olmadığını, oradan geçerken tesadüfen çatışmanın ortasında kaldığını belirtti. Komşusu, "Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu." diye konuştu.

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Türkiye dün, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını konuştu. Öğle saatlerinde silah sesleri duyulan Çağlayan'daki saldırıda 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. 2 saldırgan ölü olarak ele geçirilirken çatışmada ağır yaralanan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı: 2'si saldırgan 3 kişi öldü, 3 polis yaralandı

Karataş'ın Bağcılar'da ikamet ettiği adrese taziye için akrabaları ve komşuları giderken polis ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye sevk edildi.

İki çocuk annesi Dilfıraz Karataş ile ilgili kahreden detayı komşusu açıkladı. Komşu Osman Kadıoğlu, Karataş'ın o gün adliyede bir işinin olmadığını ve hayatını kaybeden bir yakının mevlit yemeğini hazırlamak için yola çıktığı esnada tesadüfen çatışmanın ortasında kaldığını aktardı.

Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı

Osman Kadıoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Muhtemelen metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı. Muhteşem birisiydi. Mahallede çok sevilen ve sayılan birisiydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı. Güleç yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. İki tane çocuğu vardı. Onlar da yıkıldı şu anda. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.