Ekrem İmamoğlu Başak Demirtaş anketi yaptırdı! Demirtaş aday diye tası tarağı toplayıp gidecek değiliz...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Sevgililer Günü'nde sahaya iniyor. İlçeleri, pazarları dolaşacak... İmamoğlu ekibinden bir isim, Başak Demirtaş'ın adaylığı için çok dikkat çeken şeyler söyledi. İmamoğlu ekibi, yaptırdıkları son ankette, İmamoğlu'nun yüzde 2 önde olduğunu, yüzde 7 çıkan Başak Demirtaş oylarının seçime kadar yüzde 3'e düşeceğini iddia etti.

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Ekrem İmamoğlu, 2019'daki seçimin tersine bu kez seçime ittifaksız, tek başına giriyor. "Ben İstanbul ittifakına talibim! diyen Ekrem İmamoğlu, sahaya iniyor. İmamoğlu, seçim kampanyasına 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başlayacak. İlçeleri dolaşıp, pazarları ziyaret edecek, 24 saatlik çalışma programı hazırlandı.

Demirtaş'ın adaylığı diğerlerinden farklı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin İmamoğlu'na yakın isimlere Başak Demirtaş'ın DEM Partisi'nden adaylığını sordu. İmamoğlu ekibinden etkili bir isim, "Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Başak Hanım da aday olacak diye tası tarağı toplayacak halimiz yok. Yine de hem DEM hem İYİ Parti hem de AKP’den oy almak için çalışacağız." dedi.

Yaptırdığımız anketti yüzde 2 öndeyiz!

Büyükşehirde hedefledikleri oyu alacaklarını düşündüğünü ifade eden İmamoğlu ekibi yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaştı:

- Şu anda ilk veriler bunu gösteriyor. Bir anket yaptırdık. İlk datalar geldi. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde.

Başak Demirtaş yüzde 7 çıktı

- Yaptırdığımız anketti Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, Daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor.