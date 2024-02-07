Ağrı’da olumsuz hava şartları sebebi ile eğitime ara verildi

Ağrı’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi.

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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerimizin genelinde, Tutak ve Patnos ilçelerimizde ise köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için; 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.