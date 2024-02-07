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Bursa’da yol çöktü, ulaşım bir süreliğine trafiğe kapatıldı

Bursa’da yol çöktü, ulaşım bir süreliğine trafiğe kapatıldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yol çöktü. Çökme nedeniyle yol araç ve yaya ulaşımına kapatıldı.

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Merkez Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi’nin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yanından İzmir Yolu’na bağlantısının sağlandığı bölümde devam eden inşaatın hafriyat kazısı sırasında yol çöktü. Olayın gece saatlerinde yaşanması büyük bir faciayı önlerken, yol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bursa’nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Bilginler Caddesi’nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu’na bağlantısının sağlandığı bölümde devam eden bir inşaatın hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına hemen başlanırken, sürücülerin bir sorun yaşamaması için bölgeye ulaşımı alternatif güzergahlardan yapmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz” dendi.

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