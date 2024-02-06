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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi..

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İslam aleminde Hz. Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle bir mesaj yayınladı.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

"Gecemiz mübarek olsun"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…

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