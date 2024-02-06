Trabzonspor sağ bek Thomas Meunier'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor prensipte anlaşmaya vardığı Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i Trabzon'a getirdi.

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Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takımla sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelen deneyimli oyuncu havaalanında açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜN PROJESİ BENİ İKNA ETTİ"

Görüşmelerin hep olumlu ilerlediğini ve Trabzonspor'un projesinin kendisini ikna ettiğini söyleyen Meunier, "Yaptığımız görüşmeler hep olumlu geçti. Hocamızdan duyduğum şeyler ve kulübün projesi beni ikna etti. Bunları duyduktan sonra çok fazla şey duymama gerek kalmadı." dedi.

Transfer için Stefano Denswil'le görüştüğünü söyleyen Meunier, "Daha önce Denswil'le oynamıştım ve onunla da görüşmelerim oldu. Süper Lig maçlarını da takip ettim. Takımımız zirve mücadelesi veren ve 2 sene önce de şampiyon olan bir takım. Takım, İstanbul'un büyük takımlarıyla şampiyonluk için mücadele edecek ve ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.