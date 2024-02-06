Christian Atsu’nun eşinden yürek yakan sözler: Araması gerekiyordu ama aramadı

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi depremin birinci yılında yaşadıklarını anlattı.

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Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir felaketle sarsıldı. Depremin ardından hayatını kaybeden isimlerden biri, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu oldu. Hatay ilinde yaşanan deprem anında yakalanan futbolcu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Depremin ardından ülkesinde toprağa verilen Atsu, deprem felaketinin 1.yıl dönümünde anıldı.

Futbolcunun eşi Claire Rupio, depremin yıldönümünde The Athletic'e açıklamalar yaptı.

"Araması gerekiyordu ama aramadı”"

Eşiyle 5 Şubat 2023 tarihindeki Kasımpaşa maçı öncesi konuştuğunu anlatan Rupio, "Maçtan önce çocukları aramıştı. Maçtan sonra da onu golünden dolayı tebrik etmek için konuşmuştuk. Her şey normaldi, pazartesi günü araması gerekiyordu ama aramadı” dedi.

"Babalarının iyi olacağını söyledim”

"Çocukları okula götürürken radyoda deprem olduğunu duydum” diyen Rupio, “Çocukları bıraktıktan sonra Christian'dan gelen bir sürü cevapsız arama gördüm ve 'Neler oluyor?' diye düşündüm. Onu geri aradım. Bana 'Binası çökmüş' dedi. Şoktaydım, bu doğru olamaz diye düşündüm. Çocukları okuldan almak zorunda kaldım çünkü bunu başka kimseden duymalarını istemedim. Onlara babalarının oynadığı yerde bir deprem olduğunu ve onu henüz bulamadıklarını söyledim. Her şeyi bilmeyi hak ediyorlardı. Çok üzüldüler ve ağladılar. Pozitif kalmaya çalıştım ve onlara babalarının iyi olacağını söyledim” ifadelerini kullandı.

"Yürek parçalayıcıydı"

“Cumartesi gecesi saat 3 civarında telefonda Nana'nın adını gördüğümde anladım. Telefonu açtım, Nana ağlıyordu. 'Çok üzgünüm' dedi ve başka bir şey söyleyemedi" diyerek sözlerine devam eden Rupio, “Çocuklarıma babalarının öldüğünü söylemenin yolunu bulmam gerekiyordu. Korkunçtu, aklımdan o kadar çok şey geçiyordu ki. Çocuklara 'Babanızı buldular ama başaramadılar.' dedim. Bu, hiçbir ebeveynin yapmak zorunda kalmamasını dilediğim bir şey. Yürek parçalayıcıydı, Christian onlar için her şeydi. Birini kaybetmek herkes için zordur ama biz ona veda bile edemedik” diye konuştu.

"Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum"

Atsu’nun ölümünü kızına açıkladığını ifade eden Rupio, eşinin Whatsapp’ına mesajlar attığını dile getirerek şunları söyledi:

"İnsanlar 'Nasıl başa çıkıyorsun?' diye sorduklarında 'Başa çıkmıyorum. Sadece her gün hayatta kalıyorum' diyorum. Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için... Kızım Abigail ayın 24'ünde bir resim çizdi ve bana 'Bunu babama göndermeyi unutma' dedi. İlk başta 'Tamam' dedim ama sonra Christian'ın yukarıdan onu izlediğini açıklamak zorunda kaldım ve çok üzüldü"

"Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız"

Christian Atsu adına vakıf kuracaklarını belirten Rupio, "Yas tutmanın beş aşaması olduğunu biliyorum ama şu an hangi aşamada olduğumu bilmiyorum. Bazen inkar ediyorum, bazen kabulleniyorum. Dalgalandığımı ve ilerlemediğimi hissediyorum. Annemi ve babamı da kaybettim ama Christian'ın kaybı beni her şeyden daha çok etkiledi. Onun yaptığı hayır işlerini devam ettirmek için mart ayında Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

"Adını haykırıyorduk"

Atsu'nun kardeşi Christiana Atsupie Twasam ise "Kanatlarım olsaydı doğruca oraya uçardım” dedi. Atsupie Twasam sözlerine şöyle devam etti:

"Oraya vardığımda yıkılmıştım çünkü o binada kimsenin hayatta kalamayacağını düşünmüştüm. Adını haykırıyorduk. Kurtarma görevlileri bir canlı olduğunu hissettiklerinde bizi uyarır, sonra cesedi çıkarır ve tanıdığınız biri olup olmadığını doğrulamamızı isterdi. Bir ceset torbasının geldiğini gördüğünüzde yüreğim parçalanırdı. Akşamları ateşin etrafında bir aile gibiydik. Birisinin çıkan cesedin akrabası olduğunu doğrulayıp yıkıldığını görmeniz, bir gün sizin de yıkılacağınızı hatırlatıyordu"

"Onu gördük ve yıkıldık""

Menajer Nana Sechere, Christain Atsu'nun cesediyle karşılaştıkları anı böyle anlattı:

"Gece yarısı, uyurken bir telefon geldi. Cristian olduğu düşündükleri bir ceset bulunmuş. İki görevli bizi yerde yatan bir ceset torbasına götürdü. O kadar çok ceset torbası görmüştük ki, torbalar daha açılmadan Christian'ın doğru şekil ya da boyutta olup olmadığını biliyorduk ama gördüğümüz bir torbanın şeklinden onun Christian olduğunu anlayabiliyordum. Onu gördük ve yıkıldık"