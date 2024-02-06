Yılmaz Tunç: Adliye saldırısında çok yönlü soruşturma devam ediyor

Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen saldırıya yönelik açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok yönlü adli soruşturmasının devam ettiğini belirterek soruşturma kapsamında 34 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

DHKP-C terör örgütü eylemi olduğu belirtilen saldırıda 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken 3'ü polis, 7 kişi yaralandı, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.

Tunç, polisler tarafından saldırının engellendiğini, çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

"Soruşturma çok yönlü devam etmektedir"

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

34 kişi gözaltında

Bakan Tunç paylaşımının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Tunç daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

Saldırının polisin kahramanlığı sayesinde en az kayıpla atlatıldığını belirten Tunç, olaya ilişkin 34 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"5 savcı 1 başsavcı vekilimiz görevlendirildi"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç şunları söyledi,

"Şu anda acil soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada 1 başsavcı vekilimiz 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var ve bu gözaltıları çerçevesinde adli soruşturma sürmeye devam edecek.

Şu an da 34 gözaltı var. Tüm detaylarıyla soruşturma 5 cumhuriyet savcımız ve 1 vekilimizin koordinasyonunda devam ediyor. 3 polisimiz yaralandı, durumları iyi hastanede tedavi ediliyorlar. 4 vatandaşımız yaralanmıştı, vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti diğer 3 vatandaşımız hastanede, sağlık durumu iyi hayati tehlikeleri yok. Bir kadın vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyorum."