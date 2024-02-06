BIST 8.869
DOLAR 30,56
EURO 32,86
ALTIN 1.998,43
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı!

Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor. Bu soruşturma dahilinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması, örgüt evlerinde yapılan toplantılara katıldığı, örgüt evlerine gelen öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve onlara mahrem yapılanmada abilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında Konya merkezli 2 ilde soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerden emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor
Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu
Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı
1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
KKTC Başbakanı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
KKTC Başbakanı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
Pakistan, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Pakistan, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü!
Okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü!