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Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu

Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu

İSTANBUL Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde yaralanan 3 sivilden birisi hayatını kaybetti. O sivilin Dilfıraz Karataş olduğu öğrenildi.

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İstanbul'un en büyük adliyesi olan ve kritik davaların görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Adliyede büyük panik yaşanırken, biri kadın biri erkek DHKP-C terör örgütü mensubu iki saldırgan öldürüldü.

Saldırıda 3'ü polis memuru 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, saldırı anında yaralanan 3 sivilden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sivil vatandaşın, Dilfıraz Karataş isimli sivil vatandaş olduğu açıklandı. 

Vali Gül, aileyle görüştü

Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

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