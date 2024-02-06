1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı

Nijerya'nın Benue eyaletinde papaz Theophilus Ebonyi'nin, kilise üyelerini 1,3 milyar naira (930 bin dolar) dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunun (EFCC) X hesabından yapılan açıklamada, Ebonyi'nin, ABD merkezli Ford Vakfından aldığı sahte hibeleri kullanarak kilise üyelerini 930 bin dolar tutarında dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ebonyi'nin, bu kişilerin her birinden, Ford Vakfından 20 milyar dolarlık hibeye erişmek için 1300 dolar ücret ödemesini istediği aktarıldı.

Ancak Vakfın böyle bir hibe teklifinde bulunmadığı bildirilen açıklamada, "EFCC tarafından yapılan incelemeler, Ford Vakfının Ebonyi ile herhangi bir anlaşması, hibesi, ilişkisi veya işi olmadığını gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Ebonyi'nin tam olarak hangi suçlamalarla karşı karşıya kalacağı henüz belli olmazken, EFCC'nin soruşturmalarının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.