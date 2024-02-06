Pakistan, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk halkına ve hükümetine en içten taziyelerimizi sunuyoruz ve bu alçak saldırıda yaralananların hızla iyileşmeleri için dua ediyoruz. Düşüncelerimiz ve duamız, hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınanarak, Pakistan'ın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında kararlı şekilde durduğu vurgulandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.