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Diyarbakır'da PKK propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı!

Diyarbakır'da PKK propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Dicle ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla M.K, Y.E, M.T, M.Ö, Y.Y. ve K.B. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 3 sim kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör ve 518 fişek ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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