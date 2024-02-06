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Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

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Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 10 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda şu sporcular yarışacak:

60 metre: Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Aykut Ay

60 metre engelli: Cansu Nimet Sayın, Yaren Yıldırım, Mikdat Sevler, Serhat Bulut

400 metre: Edanur Tulum, Sıla Koloğlu, Berke Akçam, İlyas Çanakçı

800 metre: Dilek Koçak, Tuğba Toptaş, Ömer Faruk Bozdağ, Salih Teksöz

1500 metre: Burcu Subatan, Esmanur Yılmaz, Mehmet Çelik, Abdurrahman Gediklioğlu

3000 metre: Derya Kunur, Pelinsu Şahin, Ali Tunç, Ayetullah Aslanhan

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Demet Parlak, Buse Arıkazan, İlkay Aydemir, Mustafa Berkay Gürmeriç

Uzun atlama: Hayriye Nur Arı, Rabia Ceren Çatay, Hüseyin Ocak, Alper Kulaksız

Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş, Gizem Akgöz, Can Özüpek, Mesut Bülbül

Gülle atma: Emel Dereli, Büşra Hatun Ekinci, Fatih Alpaslan, Nuh Bolat

4x400 metre: Edanur Tulum, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros, Elif Polat, Elif Ilgaz (kadın takımı), Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Yağız Canlı (erkek takımı)

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