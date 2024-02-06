Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.Abone ol
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 10 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda şu sporcular yarışacak:
60 metre: Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Aykut Ay
60 metre engelli: Cansu Nimet Sayın, Yaren Yıldırım, Mikdat Sevler, Serhat Bulut
400 metre: Edanur Tulum, Sıla Koloğlu, Berke Akçam, İlyas Çanakçı
800 metre: Dilek Koçak, Tuğba Toptaş, Ömer Faruk Bozdağ, Salih Teksöz
1500 metre: Burcu Subatan, Esmanur Yılmaz, Mehmet Çelik, Abdurrahman Gediklioğlu
3000 metre: Derya Kunur, Pelinsu Şahin, Ali Tunç, Ayetullah Aslanhan
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Alperen Acet, Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Demet Parlak, Buse Arıkazan, İlkay Aydemir, Mustafa Berkay Gürmeriç
Uzun atlama: Hayriye Nur Arı, Rabia Ceren Çatay, Hüseyin Ocak, Alper Kulaksız
Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş, Gizem Akgöz, Can Özüpek, Mesut Bülbül
Gülle atma: Emel Dereli, Büşra Hatun Ekinci, Fatih Alpaslan, Nuh Bolat
4x400 metre: Edanur Tulum, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros, Elif Polat, Elif Ilgaz (kadın takımı), Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Yağız Canlı (erkek takımı)