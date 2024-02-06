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Komşuları kapının önünde korkunç halde buldu! Samsun'da feci olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Komşuları kapının önünde korkunç halde buldu! Samsun'da feci olay

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan Muradiye Terzi (31) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı M.D.'nin (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçan silahlı saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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