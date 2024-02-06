Komşuları kapının önünde korkunç halde buldu! Samsun'da feci olay
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Abone ol
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan Muradiye Terzi (31) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı M.D.'nin (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçan silahlı saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.