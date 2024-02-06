Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri! Tüm giriş çıkışlar durduruldu 2 polis yaralı...

İSTANBUL'da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

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İstanbul'un en büyük adliyesi olan ve kritik davaların görüldüğü Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Adliyeye tüm giriş çıkışlar durduruldu. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.



Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Saldırganlar etkisiz hale getirilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.