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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza Abbasi tarafından askeri törenle karşılandı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak’ta resmi temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid tarafından kabul edilen Bakan Güler, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya geldi.

Bakan Güler, daha sonra Irak Savunma Bakanlığına geçti, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Rıza Abbasi tarafından askeri törenle karşılandı. Güler ve Abbasi, baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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