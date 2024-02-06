İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 6 Şubat'taki depremlerde yapılan çalışmaları anlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bütün illerden bölgeye hareket ettiklerini, deprem olduktan yaklaşık 25 dakika sonra en yakın arama-kurtarma ekibinin enkaz alanlarında çalışma yapmaya başladığını söyledi.

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Bülent Yıldırım, Tuzla'daki İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nden düzenlenen basın toplantısında, 1999'daki deprem ve birçok afetten edindikleri tecrübe ve hazırlıklı bir ekiple 6 Şubat merkezli depremin hemen ardından sahaya indiklerini belirtti.

Depremi öğrendikleri andan itibaren hızlı şekilde organize olduklarını dile getiren Yıldırım, "6 Şubat'ta bütün illerimizden hareket ettik. Deprem olduktan yaklaşık 20-25 dakika sonra en yakın ekiplerimiz Allah'a şükürler olsun enkazdaydı. Buradan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır arama kurtarma ekibi yetiştiriyoruz. Bu konuda 8-9 bin uzman yetişmiş oldu. İHH'nın yetiştirdiği bu arkadaşlar bizde ya da başka derneklerde çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Yıldırım, gıda, barınak ve diğer ihtiyaçlar konusunda 10 binin üzerinde kişinin büyük başarı ortaya koyduğunu dile getirerek, arama kurtarma personeli yetiştirme konusunda eğitimlerin aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Olması beklenen Marmara depremi için bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Yıldırım, "Arama kurtarma alanına özel önem vermemiz gerekiyor. Bütün illerde bu arama kurtarma ekiplerimin varlığı çok önemli. Eğer Marmara'da böyle bir deprem yaşanırsa 6 Şubat'ta yaşanan depremden daha büyük etkisi olur. Bütün öğretmenlere ve imamlara böylesi bir durumda neler yapmaları gerektiği konusunda, tıpkı ilk yardım eğitimi gibi ilk kurtarma eğitimi verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İHH'ya bağlı lojistik merkezlerin afet durumunda etkilenme ihtimali en az yerlere kurulduğunu sözlerine ekledi.

Toplam 3 bin 278 kişi enkazdan çıkarıldı

İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars ise arama kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerinin 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı çalışmaları anlattı.

Kars, "Ekiplerimiz, 2 bin 156 arama kurtarma görevlisi, 3 arama köpeği, 241 araç ve 38 ekibin ekipman ve malzemesi ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 8 ilde arama kurtarma operasyonlarına katıldı. İHH arama kurtarma ekiplerimiz tarafından vefat etmiş veya yaralı olarak toplam 3 bin 278 kişi enkazdan çıkarıldı." diye konuştu.

İHH'nın afet hazırlık çalışmalarını da aktaran Kars, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye genelinde 77 ekipte 3 bin 687 arama kurtarma gönüllümüz var. AFAD'ın ulusal akreditasyonunu tamamlamış 1 ağır, 2 orta, 15 hafif olmak suretiyle 18 akredite ekibimiz, 656 personel ve gönüllümüz var. 34 ekibimiz ise akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul, Bursa ve Konya'da olmak üzere 3 Afet Yönetimi ve Koordinasyon Merkezimiz bulunuyor. Lojistik hizmet grubumuzda ise 20 akredite personel ile İstanbul'da 2, Konya, Bursa, Kilis ve Reyhanlı'da birer olmak üzere toplam 6 lojistik depomuz mevcut. Şu anda içerisinde bulunduğumuz İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi de olası bir afet durumunda özellikle İstanbul için gerekli çalışmaları koordine edebilmek amacıyla kuruldu."

Basın mensuplarına merkezi gezdiren görevliler, afetlere karşı hazırlık süreçleri ve 6 Şubat depremlerinin ardından onlarca insanın yaşamını kurtaran 2 arama kurtarma köpeğinin eğitimleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.