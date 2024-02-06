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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü!

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü!

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü.

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Kurupelit Toplu Konutları 185. binada ikamet eden Muradiye T. (30), apartmanın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Muradiye T, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Muradiye T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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