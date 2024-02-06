CHP lideri Özgür Özel'den başkan adaylarına talimat!

CHP lideri Özgür Özel, Gaziantep'te depremin 1. yılı nedeniyle ziyaretlerde bulundu. Burada bir konuşma yapacak Özel, CHP'li belediye başkan adaylarına talimat verdiğini belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç, Hasan Öztürkmen ve diğer partililer ile İslahiye ilçesindeki Opet Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Depremzedelere başsağlığı dileyen ve okunan duaya eşlik eten Özel, Türkiye'nin 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadığını belirterek herkesin depreme karşı tedbir alması gerektiğini söyledi.

Daha sonra Nurdağı ilçesine geçen ve Tek Yürek Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin depremde büyük hasar aldığını, her iki ilçede büyük acılara tanıklık ettiğini dile getirdi.

"Başkan olduğunuz gün..."

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'li belediye başkan adaylarına "Başkan olduğunuz gün partinin rozetini çıkarın, ya belediye rozeti takın ya Türk bayrağı takın." talimatı verdiğini belirterek, "Çünkü bizi Türk bayrağı birleştirir. Asla ve asla partisine göre bakıp da kimseyi ayırmak bizim işimiz değil. Bunun böyle yapılmaması gerekiyor.

Manisa, İzmir milletvekili katı siyaset yapabilir. Ama Gaziantep milletvekillerimiz katı siyaset yapmaz. Çünkü yas evinde siyaset olmaz. Onlar sadece CHP'lilerin milletvekili değil, AK Parti'nin milletvekili, MHP'liyse MHP'nin, İYİ Parti'liyse İYİ Parti'linin sonuçta onlar taziye evinin milletvekili." diye konuştu.