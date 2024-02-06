BIST 8.863
DOLAR 30,55
EURO 32,82
ALTIN 1.994,10
HABER /  SPOR

Beşiktaş, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Joe Worrall, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Antalya'ya gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı
1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
KKTC Başbakanı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
KKTC Başbakanı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
Pakistan, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Pakistan, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü!
Okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü!
CHP lideri Özgür Özel'den başkan adaylarına talimat!
CHP lideri Özgür Özel'den başkan adaylarına talimat!
DEM Parti, Grup Toplantısı'nı Hatay'da yaptı
DEM Parti, Grup Toplantısı'nı Hatay'da yaptı
Diyarbakır'da PKK propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı!
Diyarbakır'da PKK propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı!
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran terörist Pınar Birçok'un kardeşi de gözaltında! Tutuklu ablası da sorgulanacak
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran terörist Pınar Birçok'un kardeşi de gözaltında! Tutuklu ablası da sorgulanacak
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlendi
Artvin-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı