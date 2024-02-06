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Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu

Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu

Kocaeli'de nüfus sayısı, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 23 bin 835 kişi artarak, 2 milyon 102 bin 907 kişi oldu.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Kocaeli'deki yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 22,2 iken, 2023 yılında binde 11,4 oldu. Buna göre, nüfusun 1 milyon 61 bin 291'ini erkekler, 1 milyon 41 bin 616'sını kadınlar oluşturdu. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının da, 2022 yılında yüzde 69,53 iken 2023 yılında yüzde 69,76 olduğu bildirildi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 22,46'dan yüzde 21,97'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8'den yüzde 8,27'ye yükseldi.
Öte yandan, nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi iken, kilometrekareye düşen 582 kişi ile Kocaeli, nüfus yoğunluğu bakımından İstanbul’dan sonra en yüksek il olarak belirlendi.

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