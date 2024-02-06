Kahramanmaraş'ın kalbine Azerbaycan desteğiyle bin 323 konut ve 799 ticarethane

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan’ın desteği ile konut ve işyeri yapılacak alanda incelemede bulunarak, “Burada prestij caddesi oluşacak. Zemin+2, zemin+3 gibi yerler yapacağız. Dükkanlar da olacak çünkü burası Kahramanmaraş’ın kalbi” dedi.

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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi'nde bin 323 konut ve 799 ticarethanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Özhaseki, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Son derece mutluluk verici bir hadise. Bunca yıldır beraber olduğumuz kardeşlerimiz depremden sonra burada bir mahalle oluşturmak istediklerini söylediler. İlk etapta 100 milyon dolar ayırdıklarını söylediler. Bizde tam Kahramanmaraş’ın merkezinde bir bölüm ayırdık. Bugün burada temelleri atıyoruz. Bulunduğumuz yer belediye ve valiliğin ön tarafından Kahramanmaraş’ın kalbi noktasında toplam 320 dönümlük bir alan buranın ortasından bir fay hattı geçtiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak bilim adamlarımızla uzun bir çalışma yaptık. Bu ihtimalin bulunduğu yerde 60 metrelik alanın boş bırakılmasını istediler. Biz yine de 100 metrelik alanı yeşil alan olarak bıraktık. Bu alanda 5 binden fazla ticari mekan planladık. Bunun Azerbaycan Mahallesi tarafında 2 bin 144 konut oluşuyor. Onun dışındakilerde valiliğin ve belediye binasının arkasında. Allah izin verirse 1 sene gibi bir süre verdik. Zaten burada uzun bir çalışma yaptık. Zeminin çürük olmasını göz önünde bulundurarak 3-4 aydır burada kazık çakma işlemi yapıyoruz. Sadece kazıklar için ihalenin bedeli 40 milyon dolar. Her kim Türkiye’nin bir köşesinde küçücük bir şey de yapacak olsa kesinlikle zemine dikkat ederek yapmak zorunda. Eğer siz zemini dikkate alamdan yaparsanız yarın bir gün başınıza bir iş gelebilir. Burada prestij caddesi oluşacak. Zemin+2 ve zemin+3 gibi yerler yapacağız. Dükkanlar da olacak çünkü burası Kahramanmaraş’ın kalbi” diye konuştu.

“Azerbaycanlılar bizlerle dost olmaktan çok mutlular”

Bakan Mehmet Özhaseki, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerine de değinerek, “Önemli olan iki milletinde birbirlerini çok sevmesi. Deprem döneminde Azerbaycanlı Beşir isimli kardeşimiz eski bir arabaya içine battaniye, yorgan koyup yola çıkmış. Buralara kadar da gelmiş hiç değilse 3-5 kişiye de olsa o battaniyeyi ikram edeyim diye. Azerbaycanlılar bizlerle dost olmaktan, Cumhurbaşkanlarımızın birbiriyle dost olmasından çok mutlular” ifadelerini kullandı.