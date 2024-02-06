İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!

İzmir'de 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldüren, 19 yaşındaki Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

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Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. İzmir'de, taksici 44 yaşındaki Oğuz Erge’yi silahla öldüren 19 yaşındaki Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.