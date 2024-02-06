BIST 8.869
DOLAR 30,56
EURO 32,86
ALTIN 1.998,43
HABER /  GÜNCEL

İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!

İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!

İzmir'de 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge'yi silahla vurarak öldüren, 19 yaşındaki Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

Abone ol

Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. İzmir'de, taksici 44 yaşındaki Oğuz Erge’yi silahla öldüren 19 yaşındaki Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı!
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı!
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor
Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu
Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı
1.3 milyar liralık vurguna imza atan papaz gözaltına alındı
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
KKTC Başbakanı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
KKTC Başbakanı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı