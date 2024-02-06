BIST 8.869
DOLAR 30,56
EURO 32,87
ALTIN 2.000,82
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Fred'in dönüş tarihi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Fred'in dönüş tarihi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in tedavisi olumlu gidiyor. Her şey beklentilere ve şu anki iyileşme hızında giderse Fred, 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

Abone ol

Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyor.

Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Her şey beklentilere ve şu anki iyileşme hızında giderse Fred, 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede aile depremlerin yıl dönümünde hayır pilavı dağıttı
Depremzede aile depremlerin yıl dönümünde hayır pilavı dağıttı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Yunanistan'da kızamık virüsü alarmı!
Yunanistan'da kızamık virüsü alarmı!
Kahramanmaraş'ın kalbine Azerbaycan desteğiyle bin 323 konut ve 799 ticarethane
Kahramanmaraş'ın kalbine Azerbaycan desteğiyle bin 323 konut ve 799 ticarethane
İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!
İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı!
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı!
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor
Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölen sivilin kimliği belli oldu! Sadece oradan geçiyordu