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Kremlin: Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız

Kremlin: Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" dedi.

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Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tüm bu konular gündemde olacak"

Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak." ifadesini kullandı.

"Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız"

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır." diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

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