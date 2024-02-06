BIST 8.869
DOLAR 30,56
EURO 32,86
ALTIN 1.998,43
HABER /  GÜNCEL

Erzurum-Rize karayoluna çığ düştü

Erzurum-Rize karayoluna çığ düştü

Erzurum’un İspir ilçesinde karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düştü. Çığ sonucu bölgede seyreden çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede 8 saat mahsur kalan sürücüler karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplere bölgedeki şantiyelerden gelen iş makinaları destek verdi.

Çığın düştüğü bölge vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, Erzurum - İspir karayolundan geçişlere izin verilmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Tunç: Adliye saldırısında çok yönlü soruşturma devam ediyor
Yılmaz Tunç: Adliye saldırısında çok yönlü soruşturma devam ediyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu
Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu
Çiftçiler Avrupa Birliği'ne geri adım attırdı!
Çiftçiler Avrupa Birliği'ne geri adım attırdı!
Gözde sinek uçuşmasının 3 nedenine dikkat!
Gözde sinek uçuşmasının 3 nedenine dikkat!
Fenerbahçe'de Fred'in dönüş tarihi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Fred'in dönüş tarihi ortaya çıktı
Depremzede aile depremlerin yıl dönümünde hayır pilavı dağıttı
Depremzede aile depremlerin yıl dönümünde hayır pilavı dağıttı
Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Yunanistan'da kızamık virüsü alarmı!
Yunanistan'da kızamık virüsü alarmı!
Kahramanmaraş'ın kalbine Azerbaycan desteğiyle bin 323 konut ve 799 ticarethane
Kahramanmaraş'ın kalbine Azerbaycan desteğiyle bin 323 konut ve 799 ticarethane
İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!
İzmirli taksici Oğuz Erge'nin katili için savcının istediği ceza belli oldu!
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi