Erzurum-Rize karayoluna çığ düştü

Erzurum’un İspir ilçesinde karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerince kurtarıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düştü. Çığ sonucu bölgede seyreden çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede 8 saat mahsur kalan sürücüler karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplere bölgedeki şantiyelerden gelen iş makinaları destek verdi.
Çığın düştüğü bölge vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, Erzurum - İspir karayolundan geçişlere izin verilmiyor.