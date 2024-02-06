Hamas ateşkes kararını Katar ve Mısır'a iletti

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

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Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas’ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini belirterek, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

HAMAS: "ATEŞKES TAKLİFİNE OLUMLU BİR RUHLA KARŞILIK VERDİK"

Katar'ın açıklamasından sonra konuyla ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Hamas: "Tam ve topyekun ateşkes, çatışmaların sona ermesi, insani yardım vaadi, Gazze Şeridi'nin restorasyonu ve ablukanın kaldırılması talebiyle ateşkes teklifine olumlu bir ruhla karşılık verdik." açıklamasında bulundu.

BLİNKEN İLE SİSİ ESİR TAKASI ANLAŞMASINDA SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Orta Doğu turunun ikinci durağında Mısır'ı ziyaret eden Blinken ile Sisi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile Sisi, Kahire'deki görüşmede İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası anlaşmasında gelinen son durumu kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Mısır'a bu süreçteki "öncü" rolü için teşekkür eden Blinken, Gazzelilerin yerlerinden edilmesine yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırılması konusundaki görüşlerini de dile getiren Blinken, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan desteklerini de bir kez daha vurguladı.

İkili ayrıca Kızıldeniz'deki son durumu ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldı.

7 EKİMDEN SONRASI BLİNKEN'IN 5. ORTA DOĞU TURU

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, 4-8 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani ara"nın verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.