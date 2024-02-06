Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Sanchez, 36. dakikada (P) Halil Dervişoğlu, 40. dakikada (P) Tete ve 90+5. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ile 77. dakikada Mulumba attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Bandırmaspor turnuvaya veda etti.