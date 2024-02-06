Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle ziyaret

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, durumları hakkında bilgi aldı..

Abone ol

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti..

Yaşanan acılar halen tazeliğini korurken hayatını kaybedenler, Miraç gecesinin de denk gelmesiyle birlikte dualarla anılıyor.

Afetzedelerin acılarını paylaşan devlet erkanı da bir yıldan bu yana verilen hizmetleri yeniden yerinde görmek üzere bölgeye geldi..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felakette eşini ve 2 erkek evladını kaybeden, enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

2 çocuğa koruyu aile oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.