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İstifa protestoları sonrası Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi

İstifa protestoları sonrası Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde ''istifa'' sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi.

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında Hatay'daki anma etkinliğinde gerilim tırmandı. Hatay halkı, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı protesto etti. "İstifa" sloganlarıyla karşılaşan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Yarın saat 15.00'te Hatay'ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında anma etkinliğinde bir araya gelen Hatay halkı tarafından "istifa" sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Lütfü Savaş kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.

Protestolara yanıt verdi: Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacağız

Yeniden adaylığı tartışmalara neden olan Lütfü Savaş, bugün ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Savaş, "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay'da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay'dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.

Basin toplantisi düzenleyecek

Savaş'ın yaptığı paylaşımdaki "Yarın saat 15.00'te Hatay'ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı.

Adaylıktan çekilmesi gündemde

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lütfü Savaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza atmış ve "Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel Merkezimizin yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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