Bakan Güler'den Irak'taki Bağdat Büyükelçiliğine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Güler, Büyükelçi Ali Rıza Güney'e başarılar diledi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi" denildi.