BIST 8.869
DOLAR 30,56
EURO 32,89
ALTIN 1.999,81
HABER /  GÜNCEL

Van'da 4 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Van'da 4 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Abone ol

Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlananma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Van
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk transferi duyurdu: Gelişi biraz gecikecek
Okan Buruk transferi duyurdu: Gelişi biraz gecikecek
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İstifa protestoları sonrası Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi
İstifa protestoları sonrası Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi
Rize’de 2 kişinin öldüğü ‘Kiracı-ev sahibi’ kavgasının ilk duruşması görüldü
Rize’de 2 kişinin öldüğü ‘Kiracı-ev sahibi’ kavgasının ilk duruşması görüldü
Bakan Güler'den Irak'taki Bağdat Büyükelçiliğine ziyaret
Bakan Güler'den Irak'taki Bağdat Büyükelçiliğine ziyaret
4 ilde 101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
4 ilde 101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
PFDK sevkleri açıkladı! Ali Koç, Metin Öztürk...
PFDK sevkleri açıkladı! Ali Koç, Metin Öztürk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle ziyaret
Hamas ateşkes kararını Katar ve Mısır'a iletti
Hamas ateşkes kararını Katar ve Mısır'a iletti
Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa kadrolarını UEFA'ya bildirdi
Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa kadrolarını UEFA'ya bildirdi
Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi
Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi