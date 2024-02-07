Okan Buruk transferi duyurdu: Gelişi biraz gecikecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sağ bek için bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. Gelişi biraz gecikecek." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık"

"Sol bek için bakıyoruz. Cuma gününe kadar vaktimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. Sol bek için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum"

"Hedefimiz kupayı kazanmak"

"Çok iyi başladık maça. Çok istekliydik. Oyun içerisinde bazen 3-0 sonrası konsantrasyon eksikliği oluyor. İlk yediğimiz gol, taç atışı ile başladı. Karşımızda da iyi bir takım vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadılar. Soyunma odasına 3-1'le gidince daha farklı oldu. Rakibimiz de 3-2'yi bulunca daha istekli onamaya başladı. Turu geçmek ve 4-2'lik galibiyet önemli. Genç oyuncularımıza süre verdik, bu önemli. En büyük sevinçlerden biri bu benim için bu maçta. O da güzeldi. Kazandığımız için sevinçliyiz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz kupayı kazanmak"

"Birçok oyuncu daha az oynamıştı"

"İlk yarıda daha iyi şeyler yaptık. Birkaç tane daha basit oynasak... İlk yarıda çok kötü tercihler yaptık. İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Carlos'un ilk maçında golle tanışması sevindirici. Tete'nin de iyi maçlarından biriydi. Daha basitini yapsa daha fazla asist yapabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. 90 dakika oynamaları önemli. Birçok oyuncu daha az oynamıştı. Kazandığımız için sevinçliyiz."