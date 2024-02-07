Başak Demirtaş İstanul adaylığından çekiliyor! DEM Parti iddiayı yalanlamadı

EDİRNE'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğini açıklamıştı. DEM Parti de "Açıklamasını başvuru kabul ettik" açıklaması yaptı. Dün gece kulislere Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği iddiası düştü. DEM Parti, 'çekilme' iddiasını yalanlamadı.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Beledie Başkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı haftalarca tartışılan DEM Parti, Başak Demirtaş'ın "İstanbul adayı olabilirim" çıkışının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararı almıştı. CHP kanadı "Ekrem İmamoğlu'na kaybettirecek" eleştirileri getirirken, ilginç bir gelişme yaşandı.
Aday olmaktan vazgeçti
Adaylık açıklaması günlerdir tartışma konusu olan Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Oda TV'de yer alan habere göre, DEM Parti kaynakları iddiayı yalanlamadı.
Sakık'la görüşme sonrası...
Geri çekilme iddiasının Sırrı Sakık'ın Edirne'de Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. Başak Demirtaş'ın Demirtaş ve DEM Parti’nin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.