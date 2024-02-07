Artvin Borçka'yı sel vurdu! Cemaat camide mahsur kaldı! Okullar tatil edildi! Selin geliş anı kamerada...

ARTVİN’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Araçlar sular altında kalırken camide mahsur kalan cemaat, kepçelerle kurtarıldı. Okulların 1 gün tatil edildiği Borçka'daki selin geliş anı kameralara yansıdı. İşte o anlar...

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Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tedbir amaçlı 4 binada yaşayan 13 hane taliye edildi.

Camide mahsur kalanlar kurtarıldı

Miraç Kandili için camiye giden vatandaşlar sel baskınına caminin içindeyken yakalandı. Sele Yeniyol Cami’nde yakalanan cemaatin yardımına belediye personeli koştu. İş makinesi kepçesine bindirilen cemaat güvenli bölgeye taşındı. Öte yandan Borçka-Hopa yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Borçka-Hopa yolunda derenin taşması ile yol sular altında kaldı.

Ağaçlar devrilmeden yola indi

Şiddetli yağışlar, kentin farklı bölgelerinde heyelanlara neden oldu. Borçka- Hopa karayolu İçkale mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelanlı bölgede yamaçtan kopan ağaçların karayoluna devrilmeden inmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Artvin ve 5 ilçede eğitime ara verildi

Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

Selin geliş anı kameralara yansıdı

Yeniyol Mahallesi'ndeki selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Taşan dere, Yeniyol Camisi ve etrafını saniyeler içinde doldurdu. Miraç Kandili programı nedeniyle camide bulunan cemaat bir süre mahsur kaldı. Caminin girişinin sularla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla cemaati camdan kurtararak güvenli alana taşıdı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.