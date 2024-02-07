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İstedikleri parayı alamayınca iki kişiyi bıçakladılar

İstedikleri parayı alamayınca iki kişiyi bıçakladılar

Çorum’da sokakta yürüdükleri esnada tanımadıkları şahıslar tarafından para istenen 2 kişi para vermeyince bıçaklandı.

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Olay Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y., K.Ç. ve S.O. sokak üzerinde yürüyen E.N. ile Ö.Ö.’nün yanına gelerek para istedi. İki grup arasında çıkan para meselesi yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. E.N. ile Ö.Ö. kavga sırasında bıçaklanarak yaralandı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayına karışan şüphelilerden K.Ç. olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan E.Y. ile S.O.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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