Hatay'da protesto edilmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde yeniden aday olan Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından prostesto edilmesine CHP'den açıklama geldi. KRT yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceği mesajını verdi.

Günaydın, “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta içerisinde Parti Meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın, "Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir." dedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacağız"

Yeniden adaylığı tartışmalara neden olan Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Savaş, "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay'da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay'dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.