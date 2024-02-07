Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı

Rize’nin İkizdere ilçesi Cimil yaylasında çığın altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Çığ, İkizdere ilçesi Cimil yaylası grup yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi personeli Cimil yaylası grup yolu Ortaköy ve Başköy arasında kardan ötürü kapanan yollarda çalışma yapıyordu. O esnada Hüseyin Tarlacı’nın operatörlüğünü yaptığı kepçenin üzerine çığ düştü. Çığ düştüğünü fark eden Tarlacı’nın arkadaşları tarafından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarlacı, arkadaşları tarafından çığın altından kurtarılarak başka bir iş makinası aracılığı ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Tarlacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarlacı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“Hayati tehlikesi yok”

Çığın altında kalan operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Burada bir yol açma çalışması sırasında İl Özel İdaresi kepçe operatörümüz çığ düşmesiyle beraber makinanın sallanmasıyla Hüseyin Tarlacı kardeşimiz ile irtibat kesildi. Daha sonrasında yakınında olan diğer operatörler kendisine ulaştılar. Biz de buradan Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekiplerimiz ve İkizdere Dağcılık ekibimiz olay yerine geçti. Kısa bir süre içerisinde kendisine ulaşıldı. Bir başka makineyle sağlık ekiplerine kavuşturdular kendisini. Hayati tehlikesi yok. Şimdi gidip operatörümüzü ziyaret edeceğim. Böyle bir kaza yaşamış olduk. Arkadaşlarımız çok hızlı organize oldu. Şimdi İl Jandarma Komutanımız sahada görev yapan arkadaşlarımızı geriye çeke çeke bölgeden iniyor. Buradan ekiplerimizi normale döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.



“İlk ihbar haberi geldiğinde hemen hazırlanıp noktaya intikal ettik”

İhbarın yapılmasıyla beraber hızlıca hazırlanıp bölgeye geçtiklerini ifade eden İkizdere Arama Kurtarma personeli Hüseyin Yılmaz, “İlk ihbar haberi geldiğinde hemen hazırlanıp noktaya intikal ettik. Gittiğimiz nokta, Cimil vadisinde şelale dediğimiz bir bölge var. O noktada çığ düşmesi gördük. Çığ zaten gün içerisinde düşmüş. Biz onunla karşılaşmayı beklemiyorduk. Mecburen bir ekibimizi oraya bıraktık. Telefonlar çekmediğinden dolayı geri dönüş yaptık. O esnada AFAD ekipleri ile karşılaştık. AFAD ekibi de yukarıya intikal etti. Ekibimizle beraber mevcut olan çığı komple taradılar. O esnada ben de telefonun çektiği noktaya inip irtibat kurabileceğim mülki amiri, kaymakamımızla, genel sekreterimizle konuştum. O noktadan bilgiler geldi bize. Oraya dönüş yaptık. Kaza olan yerden kazazedeyi operatörler grayderin içerisine koyarak geri döndüler. Biz 5 buçuk kilometre aşağıya inip orada buluştuk. Kazazedeyi sağlık ekiplerimizle beraber aldık. Şu an kazazedenin sağlık durumu iyi. Hastaneye kaldırdık” şeklinde konuştu.