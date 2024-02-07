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Deneyimsizi bile aylık 60 bin lira kazanıyor ama gençlerin gönlü yok

Deneyimsizi bile aylık 60 bin lira kazanıyor ama gençlerin gönlü yok

Son zamanlarda eleman bulamamaktan en çok yakınan sektörlerden biri de inşaat sektörü. Öyle ki müteahhitler yüksek maaşlara bile işçi bulamamaktan dert yandı. İnşaat işçilerinin yevmiyeleri 2 bin lirayı buluyor.

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İnşaatlar artıyor ancak şantiyelerde işçi kıtlığı yaşanıyor. Aylığı ortalama 60 bin lirayı bulan maaşlar dahi şantiyeleri rahatlatmadı. Çıraklıktan kalifiye eleman yetiştirilmemesi bu durumun nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

12-13 yaşlarından beri inşaatlarda çalıştığını belirten üniversiteli bir işçi, CNN Türk'e verdiği demeçte "Özellikle inşaat sektöründe okuldan bir şey öğrenildiğini düşünmüyorum. Bu, daha çok sahada ve uygulamalı öğrenilen bir meslek" yorumunda bulundu.

Bir müteahhit ise ailelerin çocuklarını akademik kariyer yapmaları, memur zihniyetiyle yetişmelerini istemeleri nedeniyle inşaat sektöründe çalışmalarını istemediğini belirti.

Sektör ağır gençler çalışmak istemiyor

Bir başka işçi, sektörün ağır olması nedeniyle gençlerin yönelmek istemediğini ifade etti.

Müteahhitler inşaat işçilerine verilen maaşlara da dikkat çekip işçilerin memurlardan daha çok kazandığını ifade etti. Halihazırda bir inşaat işçisinin aylık maaşı 60 ila 70 bin lira arasında değişiyor.

Müteahhitin açıklaması şöyle: "3 bin liradan başlayıp 4 bin 500'lere kadar yevmiyeler değişiyor. Ama bu sadece usta anlamında değil; kalfa veya hiçbir deneyimi olmayan personelleri bile şu an 2 bin TL'den artı yemek, artı ulaşım, onları karşılayıp istihdam ediyoruz."

Müteahhitler ayrıca inşaat sektörünün önemli bir sorunu haline gelen kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liselerinde bu alana yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

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