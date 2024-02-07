BIST 8.903
DOLAR 30,60
EURO 32,99
ALTIN 2.003,12
HABER /  GÜNCEL

İki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü düştü

İki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü düştü

Arnavutköy’de park halindeki bir otomobil ile seyir halindeki bir aracın arasından geçmeye çalışırken sıkışan motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Düldül Sokak’ta meydana geldi. Üç motosikletli kurye sokakta seyir halindeyken bir kurye, park halindeki otomobil ile seyir halindeki başka bir otomobilin arasındaki boşluktan geçmeye çalışırken motosiklet iki araç arasında sıkıştı. Motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yere düşerken, 1’i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kurye daha sonra hastaneye kaldırıldı. İlginç kaza güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya, İsveç ve Rusya menşeli bazı ürünler için damping önlemi!
Almanya, İsveç ve Rusya menşeli bazı ürünler için damping önlemi!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!
Ağrı’da olumsuz hava şartları sebebi ile eğitime ara verildi
Ağrı’da olumsuz hava şartları sebebi ile eğitime ara verildi
Yasa kabul edildi! Pedofililerin cinsel organı kesilecek
Yasa kabul edildi! Pedofililerin cinsel organı kesilecek
Olay Hafize Gaye Erkan iddiası! Babası: Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak
Olay Hafize Gaye Erkan iddiası! Babası: Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak
Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı
Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez VAR hakemlerine isyan etti: Utanıyorum
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez VAR hakemlerine isyan etti: Utanıyorum
Hatay'da protesto edilmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
Hatay'da protesto edilmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
Bursa’da yol çöktü, ulaşım bir süreliğine trafiğe kapatıldı
Bursa’da yol çöktü, ulaşım bir süreliğine trafiğe kapatıldı
İstedikleri parayı alamayınca iki kişiyi bıçakladılar
İstedikleri parayı alamayınca iki kişiyi bıçakladılar
Başak Demirtaş İstanbul adaylığından çekiliyor! DEM Parti iddiayı yalanlamadı
Başak Demirtaş İstanbul adaylığından çekiliyor! DEM Parti iddiayı yalanlamadı