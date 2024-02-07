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Konya’da attan düşen kişi ağır yaralandı

Konya’da attan düşen kişi ağır yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Kulu merkez Alpaslan Mahallesi Onatçılı Yaylası yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının çiftliğine giden A.Ö. çiftlikte bulunan ata binerek gezmek istedi. Çiftlik bahçe kapısından çıktığı sırada bir anda atın yön değiştirmesi ile dengesini kaybederek beton zemine düşen A.Ö. yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle Konya’ya sevk edildi.

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