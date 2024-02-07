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Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti

Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 50 yaşındaki adam, bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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