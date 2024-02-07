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Deprem sonrası İsrail'in Türkiye'ye yardım için gönderdiği ekipte istihbaratçı subaylar çıktı

Deprem sonrası İsrail'in Türkiye'ye yardım için gönderdiği ekipte istihbaratçı subaylar çıktı

Türkiye ‘uluslararası yardım’ talep edince İsrail, “Zeytin Dalları” adını verdiği operasyonla 150 kişiyi deprem bölgesine yollamıştı. İsrail basını, ekipte istihbaratçı subaylar bulunduğu için fotoğraftaki bazı kişilerin yüzünü gizlediği ortaya çıktı.

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketini yaşadığı acı dolu hatıralarla dolu bir yılı bıraktı.

Fırsatı kaçırmak istemeyen yurt dışı destekli kaos çetesi, etnik yapı üzerinden fitne ateşi yakmak için çalışmıştı. Yalanlar üzerinden ve kara propaganda hamlesi başlatılmıştı.

Terör örgütü THKP-C Acilciler, etnik unsurları kullanarak Hatay’ı karıştırma planı yapmıştı. PKK, FETÖ ve yabancı istihbaratçılar da acısını istismar ettikleri depremzedeleri devlete karşı isyan ettirmek için her yolu denemişti.

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan daha ilk anlardan itibaren bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti. Yardım bahanesi ile alana sızmak isteyen onlarca karanlık yapı tespit edildi.

Fitne için geldiler

Türkiye gazetesinin haberine göre İsrail merkezli Siyonist Chabad örgütü, Asrın Afeti için “Firavun’un Kızıldeniz’de boğulması” benzetmesi yapmıştı. Yardım ekibi görünümlü örgüt tarihî eserleri çalmış, hatta sinagog enkazından çıkardığı bir Tevrat’ı İsrail’e kaçırmıştı.

Etnik ve mezhepsel çatışma için zemin hazırlığı

Aralarında istihbaratçı subayların yer aldığı ekibin, Kürt ve Alevi vatandaşları sokağa dökmeyi hedeflediği belirlenmişti. Bölgenin detaylı haritasını çıkaran Batılı güçlerin Samandağı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü ve K.Maraş’ta açtıkları kamplarda şüpheli faaliyetler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Yakın takip ve anında müdahale

Güvenlik kaynakları da deprem dönemi birçok ülke istihbarat ajanları ile birlikte MOSSAD’ın Türkiye’ye sızma çabası içerisinde olduğunu, ilk beş günlük dönemde yakın takip ve anında müdahaleyle hepsinin saf dışı edildiği bilgisini paylaştı.

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