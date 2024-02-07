BIST 8.912
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 2.002,56
HABER /  SPOR

Gençlerbirliği, kupada yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, kupada yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Abone ol

Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. Karşılaşmayı kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor karşısında ev sahibi avantajına sahip Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil oldu. Başkent ekibi, sırasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ve Trendyol Süper Lig temsilcisi Mondihome Kayserispor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden ve sıkıntılı bir süreç yaşayan Trabzonspor'u da kupa dışında bırakarak yoluna devam etmek istiyor.

Türk futbolunun 100 yılık kulüpleri arasında yer alan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi. Kupayı 1987 ve 2001 yıllarında müzesine götüren başkent ekibi; 2003, 2004 ve 2008 yıllarında ise finalde kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon play-off mücadelesi veren teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 32 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kupaya 4. turdan başlayan Trabzonspor ise sırasıyla Ahlatcı Çorum FK ve Manisa FK'yi eleyerek son 16 turuna çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölmüştü! Meğer mevlit yemeği yapmaya gidiyormuş
Çağlayan Adliyesi saldırısında ölmüştü! Meğer mevlit yemeği yapmaya gidiyormuş
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
AB'nin elektrik sektörü emisyonlarında rekor düşüş!
AB'nin elektrik sektörü emisyonlarında rekor düşüş!
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi
Deprem sonrası İsrail'in Türkiye'ye yardım için gönderdiği ekipte istihbaratçı subaylar çıktı
Deprem sonrası İsrail'in Türkiye'ye yardım için gönderdiği ekipte istihbaratçı subaylar çıktı
Konya’da attan düşen kişi ağır yaralandı
Konya’da attan düşen kişi ağır yaralandı
Kıbrıs'ta bir ayda 6 ceset! Antalya ve Muğla'nın ardından...
Kıbrıs'ta bir ayda 6 ceset! Antalya ve Muğla'nın ardından...
Ankara'da ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Ankara'da ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti
Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu Başak Demirtaş anketi yaptırdı! Demirtaş aday diye tası tarağı toplayıp gidecek değiliz...
Ekrem İmamoğlu Başak Demirtaş anketi yaptırdı! Demirtaş aday diye tası tarağı toplayıp gidecek değiliz...
Servis ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 11 bin 960 lira oldu
Servis ücretlerine zam geldi! En kısa mesafe 11 bin 960 lira oldu
Deneyimsizi bile aylık 60 bin lira kazanıyor ama gençlerin gönlü yok
Deneyimsizi bile aylık 60 bin lira kazanıyor ama gençlerin gönlü yok